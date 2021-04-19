 

В Раде зарегистрирован законопроект о создании института медицинского омбудсмена

19.04.2021, 22:34, Новости дня
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Тексты законопроектов на сайте Рады на момент публикации новости отсутствуют. 

Василевская-Смаглюк пояснила в Facebook, что как депутат-мажоритарщик регулярно получает жалобы как от пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание, так и от врачей на нарушение их прав.

“Часто между пациентом и врачами нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто – нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Зато достаточно профессиональной медицинской экспертизы пока не существует. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи – свою репутацию”, – написала она в Facebook.

По ее словам, проект предлагает предоставить медицинскому омбудсмену следующие полномочия:

открывать производство по жалобам пациентов и медицинских работников;
направлять соответствующие запросы и давать рекомендации субъектам контроля;
создавать региональные представительства, в том числе непосредственно в учреждениях здравоохранения;
сотрудничать с Радой для участия в подготовке проектов законодательных актов по защите прав пациентов, внедрению новых форм организации оказания медицинской помощи и соблюдению международных стандартов медицинского обеспечения и тому подобное.

https://www.facebook.com/zeolga96/posts/1044077946120257

В Telegram Василевская-Смаглюк добавила, что согласно законопроекту, уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, который достиг на день избрания 30 лет, владеет государственным языком, имеет высокие моральные качества, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине.

Его будет назначать Кабинет Министров по результатам конкурса. Государственным служащим омбудсмен по медицинским вопросам не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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