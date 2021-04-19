 

ВОЗ продлила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за пандемии COVID-19

19.04.2021, 22:34, Новости дня
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19 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Комитет решил, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Комитет дал рекомендации секретариату ВОЗ, подчеркнув важность вакцинации от коронавируса и справедливого доступа к вакцинам. В рекомендациях отметили необходимость поддержки глобального механизма COVAX странами, которые производят вакцины.

Следующее заседание комитета состоится через три месяца или раньше по решению гендиректора ВОЗ.

К вечеру 19 апреля в мире сделали более 894 млн прививок от COVID-19 в 155 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию. 

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, заявлял генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, на 19 апреля в мире зарегистрировано более 141 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 3 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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