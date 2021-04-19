 

В столице Индии с 19 апреля ввели локдаун

19.04.2021, 22:34, Новости дня
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Ограничения будут действовать до 26 апреля.

Главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал заявил, что система здравоохранения города работает на пределе своих возможностей и необходимо принять жесткие меры, чтобы предотвратить ее коллапс.

В городе на время локдауна будут закрыты все частные заведения, магазины, торговые центры, еженедельные рынки, рестораны и бары, учебные заведения, тренажерные залы, спортивные комплексы, салоны красоты, аквапарки, общественные парки. Также запрещены массовые собрания, религиозные места будут открыты, но посетителей пускать не будут. 

Общественный транспорт может работать с загруженностью не более 50%. Спортивные соревнования разрешены без зрителей.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В марте число зараженных коронавирусом в стране резко начало возрастать. 12 апреля Индия поднялась на второе место в мире по числу случаев COVID-19.
Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, по состоянию на 19 апреля в стране подтвердили более 15 млн случаев коронавируса, умерло 178,8 тыс. человек, почти 13 млн выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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