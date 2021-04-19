Советники лидеров “Нормандской четверки” провели переговоры. В России говорят о провале

“Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях”, – говорится в сообщении.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения перемирия, но о результатах сообщается только, что конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ. Ее заседание запланировано на утро 20 апреля.

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Как сообщил агентству “Интерфакс” источник, близкий к переговорам, они длились более трех часов, но конкретными договоренностями не завершились.

По версии российского источника, РФ якобы выдвигала “конкретные предложения о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способах привлечения к ответственности виновных”, но они наткнулись на “обструкцию со стороны Украины”.

Сообщается также, что представители Германии и Франции предложили политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во время переговоров охарактеризовал как “мы за все хорошее и против всего плохого”.

Украину на встречах советников лидеров “Нормандской четверки” представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. 19 апреля должны были обсудить предложенные Францией и Германией кластеры по реализации Минских соглашений, а также, по данным “Интерфакс-Украина”, выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене “всех на всех”, допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и прекращении огня.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

18 марта переговоры советников прошли в формате видеоконференции. На встрече обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Офис президента Украины сообщил, что за конструктивную позицию на переговорах глава офиса Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сообщал о подготовке встречи лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли. 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” по отдельности.

Зеленский 16 апреля встретился с президентом Германии Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и подтвердили, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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