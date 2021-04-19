 

“ЕР” предложит Путину полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

19.04.2021, 22:30, Разное
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Беседуя с Андреем Турчаком, Татьяна Буцкая рассказала, что в “Совет матерей России” обращаются тысячи молодых родителей, которые еще не имеют стажа работы. Мол, они не получают 100% от размера заработка, когда находятся на больничном. Однако деньги на лекарства им нужнее, чем тем, у кого есть финансовая подушка, отметила эксперт ОНФ.

Молодые родители работают до последнего и не могут уйти на больничный, а дети вынуждены оставаться с бабушками и дедушками. Вникнув в проблему, Турчак и Буцкая сошлись во мнении, что родителям с детьми до семи лет необходимо в полном объеме выплачивать пособия по временной нетрудоспособности. При этом продолжительность трудового стажа не должна иметь значение.

Секретарь Генсовета “Единой Россия” считает, что с таким предложением необходимо обратиться к президенту страны Владимиру Путину. Стоит отметить, что сейчас партия занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны.

Напомним, ранее вступил в силу закон “Единой России”, благодаря которому родители имеют право устроить ребенка в тот же детский сад или ту же начальную школу, если там уже воспитываются или обучаются его братья или сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля 2021 года.



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