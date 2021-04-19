Экстрасенс Дарья Миронова раскрыла причины обиды Филиппа Киркорова на Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров не посетил день рождения Аллы Пугачевой, который прошел меньше недели назад. За что «поп-король» обиделся на Примадонну, пояснила экстрасенс Дарья Миронова.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров состояли в браке с 1994 по 2005 годы, после развода пара смогла сохранить теплые дружеские отношения. 15 апреля Примадонне исполнилось 72 года, однако четвертого супруга на праздновании дня рождения не было. На торжествах в поселке Грязь были, кроме родственников, и дизайнер Игорь Гуляев, и певец Александр Буйнов. Киркоров же не только не присутствовал лично, но и не поздравил свою бывшую возлюбленную в социальной сети, хотя, как сообщали СМИ, посвятил в этот день несколько публикаций другим артистам и событиям. Это очень удивило как поклонников обеих звезд российского шоу-бизнеса, так и журналистов. Свое мнение об отношениях Аллы Борисовны с «поп-королем» высказала экстрасенс Дарья Миронова.

По мнению провидицы, Филипп Бедросович обиделся на свою бывшую супругу. Несмотря на то, что сам исполнитель не стал комментировать ситуацию, но, как уверена Миронова, с конца марта отношения экс-супругов уже были несколько натянуты. Это впечатление сам Киркоров подкрепил в ходе шоу «Маска» сравнением Пугачевой со змеей. Экстрасенс не сомневается, что причиной тому стали какие-то очень давние взаимные претензии и ссоры, о которых знают только сами Примадонна и «поп-король». При этом Филипп Киркоров ведет себе, как маленький ребенок, пытаясь привлечь к себе внимание.

Кроме эгоистичных стремлений, есть в подобном поведении певца ревность. Ответила Дарья Миронова и на вопрос о том, как долго будет длиться разлад между ними. Ссора, которую сейчас вынужденно наблюдает вся страна, не является слишком серьезной. Поэтому можно рассчитывать, что уже вскоре все проблемы между Пугачевой и Киркоровым решатся, и они помирятся.

Источник: inforeactor.ru