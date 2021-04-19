Мнение: Ответы кандидата от ЖЖ

Да, отвечу-ка я сам на свою анкету 2016 года – раз уж я тоже иду на выборы. Кстати, с местом уже определился – Москва все-таки! Негоже мне, коренному москвичу, баллотироваться где-то еще. Осталось выбрать округ. Если есть предложения – давайте!

АНКЕТА ДЛЯ ЕР

1. Вы идете в ГД, чтобы в России повысить пенсионный возраст?

Варианты ответа: Нет. Иду, чтобы его снизить обратно!



2. Придя в ГД, вы проголосуете за то, что в России надо существенно упростить процедуру расторжения трудового договора (увольнения), изменив для этого Трудовой Кодекс?

Варианты ответа: Да! Увольнение должно быть простым и легким, как в Штатах времен их самого большого экономического подъема.



3. Не пора ли в России увеличить продолжительность трудового дня с нынешних 8 часов?

Варианты ответа: Нет! Более того – по факту в России уже давно явочным порядком введен 12-часовой (!) рабочий день на большинстве производств, причем в ряде случаев “лишние” 4 часа даже не оплачиваются как сверхурочные. С этим надо кончать.

4. Надо ли отменить в РФ накопительную пенсию вовсе?

Варианты ответа: Надо! Надо вообще упразднить Пенсионный фонд, как не оправдавшую себя “примочку” и лишнюю прокладку, а пенсии платить напрямую из бюджета. Заодно, кстати, убрать совершенно непонятные, дикие льготы для “силовиков” по выходу на пенсию с 45 лет.

5. ЕГЭ надо отменить и ввести старые добрые выпускные экзамены.

Варианты ответа: Да! К черту ЕГЭ!



6. Поддержите ли вы решение о посылке войск РФ (включая солдат срочной службы) в какую-либо из стран Ближнего Востока или Латинской Америки (Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла, Афганистан, др.) для проведения наземной операции при «борьбе с терроризмом»?

Варианты ответа: Нет! Депутатов Думы, правда, об этом никто не спрашивает (разрешение дает СовФед, а “сенаторов” никто не избирает). Но вот в частности поэтому буду голосовать за выборность “сенаторов”. Если не получится, второй вариант – просто упразднить его к чертовой матери. Зачем он?

7. Считаете ли вы, что законы о борьбе с курением надо существенно ослабить?

Варианты ответа: ДА. Все эти издевательства над миллионами людей “ради их же блага” пора прекращать. Курение – это не вина, а беда.

8. А может быть, борьбу с курением надо, наоборот, еще более усилить (скажем, приравняв табак к наркотикам)?

Варианты ответа: НЕТ.

9. Не пора ли в России ввести «сухой закон»?

Варианты ответа: НЕТ и еще раз НЕТ. Заодно отменить все федеральные ограничения на торговлю алкоголем. Пусть это решают на местах – это полностью вопрос для местного самоуправления (которого, правда, в России тоже давно нет).

10. Как насчет увеличения срока службы в армии до 2 лет

Варианты ответа: НЕТ



11. А до трех?

Варианты ответа: тем более нет.

12. Проголосуете ли вы за закон об ограничении хождения валюты в РФ, в частности, за обязательную конвертацию наличных долларов и евро, а также валютных счетов граждан в рублевые?

Варианты ответа: НЕТ

13. Не пора ли ограничить выезд из РФ не только госчиновникам и силовикам, а вообще всем? Вы поддержите введение в России выездных виз?

Варианты ответа: НЕТ, не поддержу никогда.