 

Мнение: Шендерович головного мозга

19.04.2021, 22:08, Разное
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Вот, зашел на радость для себя на сайт "Эха". А там мой любимый Виктор Шендерович бьется в падучей. Вы, не в курсе, наверное, а Навального-то убивают! Аж сама Джоан Роулинг подписалась!

Есть прекрасная киноцитата, где героиня говорит своим так сказать товарищам: "Суки вы и скоты, скоты и суки". Это, пожалуй, то немногое, что может передать мои ощущения. Ведь сатирик Шендерович пишет, цитирую:

Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах.Наш массовый выход на площади и улицы наших городов может спасти Алексея Навального. Никаких гарантий тут нет, — кроме гарантии того, что невыход будет означать молчаливое одобрение этого убийства. Вот и все.

Понимаете, да?

Во-первых, "Новичком" не добили, а теперь вот – Алешка без лобстеров на зоне загибается. Причем мы все видели видео, где он и зарядку делает и ходит как фраер. Но это не считается, это же правда. А кому она нужна?

Плюс, бонусом – оказывается, если мы не выйдем на незаконный митинг за уголовника – значит мы плохие и одобряем УБИЙСТВО. Одобрять нам тот факт, что Леша вор и должен сидеть – не предлагают.

И многие придурки, особенно за границей поверят. Потому что они "думающие люди". А мы – быдло.

Не перепутайте.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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