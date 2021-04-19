Названо число вернувшихся из Турции за три дня россиян

С 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

«За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников», – говорится на сайте Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, российские и турецкие авиакомпании продали порядка 169 тыс. билетов с вылетом из Турции с 15 апреля по 1 июня, с вылетом из Танзании было реализовано 4,7 тыс. билетов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.