Метеорологи рассказали о рекордно жарком годе за всю историю наблюдений

Прошлый год был одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений на планете, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) в ходе презентации доклада «Глобальный климат» в ООН.

«Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата», – констатировали в ВМО, передает ТАСС.

По исследованию организации, 2020 год был одним из самых жарких за всю историю наблюдений, несмотря на охлаждающий эффект, говорится в докладе. Согласно исследованию, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений.

Глава ВМО Петтери Таалас отметил, что потепление грозит учащением стихийных бедствий, которые влияют на людей и на экономику. «Негативная тенденция в климате продолжится в предстоящие десятилетия, даже если люди начнут добиваться успеха в сдерживании потепления», – сообщил Таалас.

По его словам, лучшей адаптацией к этому могутр стать инвестиции в средства наблюдения и оповещения о природных катаклизмах.

В ВМО добавили, что средняя глобальная температура на 1,2 градуса стала выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний сезон.

Всемирная метеорологическая организация в сентябре 2020 года сообщала, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

До этого в ВМО заявляли, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.