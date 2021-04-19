 

Взрыв газа произошел в Нижегородской области, под завалами может быть ребенок

19.04.2021, 21:58, Новости дня
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В доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, начался пожар, под завалами может быть ребенок, сообщили в экстренных службах Нижегородской области.

Взрыв произошел в кирпичном трехэтажном жилом доме 2015 года постройки, началось «возгорание по всей площади, это около 1200 кв. м», передает РИА «Новости».

Представитель экстренных служб сообщил, что «произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах». При этом «пострадали три человека, предварительно под завалом может находиться один ребенок». Проводится эвакуация жильцов.



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