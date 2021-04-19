Суд отпустил на свободу лидера неонаци-банды Андрея Линка

Его обвиняли в нападении на зрителей антифа-концерта в Петербурге.

Смольнинский суд Петербурга освободил в зале суда главаря банды «Линкольн-88» Андрея Линка (сейчас его фамилия Клещин), который организовал нападение на зрителей антифа-концерта в Петербурге. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима по статье о хулиганстве, однако суд учел время его пребывания под арестом.

Линку и его сообщникам вменили в вину нападение на клуб «Цоколь» в 2018 году, где проходил антифа-концерт. Они закидали камнями и бутылками зрителей, распылили газ из перцовых баллончиков и угрожали аэрозольным пистолетом.

Соучастники преступления — еще шесть человек — также избежали реального наказания; они получили условные сроки. Ранее к ответсвенности был привлечен еще один нападавший — Андрей Власов, он получил год колонии условно.

Андрей Линок, который позже сменил свою фамилию в связи с женитьбой, основал свою группировку «Линкольн-88» в 2007 году в Петербурге. Члены банды совершили более десятка нападений на иностранцев. В частности, от рук скинхедов погибли два человека, после чего Линок отправился в колонию. В 2017 году он вышел на свободу.

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