Мнение: День вхождения Крыма в состав России

Сегодня, помимо годовщины создания легендарного СМЕРШа (об этом отдельно) отмечаем годовщину Манифеста императрицы Екатерины Великой о вхождении Крыма в состав России. Дата официально отмечается с 2019-го года.

8 (19) апреля 1783 г. императрицей Екатериной Великой был подписан Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической области под управлением князя Г. А. Потёмкина, получившего за свои труды титул Таврический. Манифест явился закономерным итогом вековой борьбы России за возвращение исконно русских земель и надёжных выходов к Чёрному морю.

После побед генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского во второй русско-турецкой войне 1768–1774 гг. между Россией и Турцией был заключён Кючук-Кайнарджийский мир, в результате которого в состав России были включены территория между Бугом и Днепром, а также крепости Керчь, Еникале и Кинбурн. Россия смогла получить выход в Чёрное море, а также подтвердить свои права на территорию Кабарды, Азов и приазовские земли, завоёванные ещё Петром I. Крымское ханство отделилось от Оттоманской империи и было провозглашено независимым. Однако Турция, согласившись на признание его независимости, готовилась к новой войне за эти территории.

Задача обеспечения безопасности южных границ России и освоение вновь приобретённых земель была поручена императрицей Г. А. Потёмкину. В конце 1782 г., оценивая преимущества присоединения Крыма к России, Потёмкин изложил своё мнение в письме к Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы… Вы обязаны возвысить славу России… Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит». Вскоре после этого, Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма, по которому крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру…».

С приходом русской администрации в 1783 г. в Крыму была ликвидирована работорговля, стало развиваться государственное управление европейского типа. Правительство переселило сюда из центральных и украинских губерний государственных крестьян. Постепенно в Северо-Западном Крыму сосредоточились и крупные помещичьи владения. Усилиями Г. А. Потёмкина из Англии и Франции были выписаны специалисты для устройства садов и парков, а сам князь написал специальную инструкцию для работы Конторы земледелия и домоводства в Крыму. На основании действующего в Российской империи с 1775 г. «Учреждения о губерниях» Г. А. Потёмкиным была создана своеобразная система управления с привлечением местного многонационального населения, что способствовало проведению правительственной политики по заселению и хозяйственному освоению Крымского полуострова.

Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение: стали быстро развиваться экономика и культура, торговля, началось освоение огромного массива плодородных крымских территорий. За короткое время в причерноморской степи выросли новые порты и города. Российский флот надёжно утвердился на Чёрном море.

https://www.prlib.ru/history/619179 – цинк

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