Стерненко заявил, что полиция закрыла дело о втором покушении на него

“Сегодня я узнал, что полиция закрыла уголовное производство по второму нападению на меня. Это дело о том, как утром 1 мая 2018 года мне стреляли в затылок и я смог задержать нападавшего и передать его полиции”, – написал он.

По его словам, полиция сразу же “похитила из дела” телефон исполнителя Абзала Баймукашева, а после передачи дела в Службу безопасности Украины было установлено, что к организации покушения причастен тогдашний консультант Главного управления Нацполиции УНП в области Руслан Форостяк.

“На его авто исполнитель с еще одним сообщником [Константином] Карбенюком должен был покинуть место преступления. За эти три года сообщника даже не допросили. А Форостяк перевелся работать в коммунальное предприятие к [мэру Одессы Геннадию] Труханову”, – отметил Стерненко.

Он уточнил, что суд не продлил срок расследования, поскольку следователь “забыл” вовремя обратиться в суд за продлением сроков расследования и не смог пояснить, почему полиция не проводила никаких следственных действий.

Стерненко добавил, что узнал о закрытии дела, когда зашел в реестр судебных решений – оказалось, что суд не продлил срок еще 11 ноября 2020 года. Он подчеркнул, что полиция на его ходатайства о предоставлении информации не отвечала.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2993682080908121

Активист напомнил, что в начале апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела по расследованию покушений на Стерненко будут находиться на ее личном контроле и будет сделано все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также она сказала, что три уголовных производства относительно покушений на Стерненко объединены в одно и переданы для расследования в СБУ.

Активисты, поддерживающие Стерненко, тогда заявили, что не верят ей, поскольку на Стерненко нападали три раза и “ни один из нападавших, организаторов и заказчиков не получил приговора”, а расследования не движутся.

“Не думаю, что она это сказала, потому что хочет, действительно, чтобы преступники были наказаны. Это скорее попытка показать иллюзию баланса – что прокуратура не только преследует меня, но и тех, кто на меня нападает. Но это лишь очковтирательство”, – подчеркнул Стерненко.

Контекст:В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе.

1 мая в него стреляли. Неизвестный выстрелил активисту в затылок из пистолета резиновой пулей, но был задержан самим же Стерненко. Задержанным оказался 39-летний уроженец Казахстана Абзал Баймукашев. Сейчас он находится в СИЗО. В этом деле только Баймукашев имеет статус подозреваемого.

Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший тогда убежал, сообщал Стерненко. Вначале Стерненко заявил, что нож принадлежит ему, а потом – что отобрал нож у нападавших. Глава одесской полиции Дмитрий Головин заявил, что Стерненко оборонялся собственным ножом. По его мнению, мужчины, напавшие на активиста, не собирались его убивать, а хотели припугнуть.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него, но 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона. Судебные слушания по этому делу еще не закончены.

Кроме того, Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

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