В Великобритании вторую дозу вакцины против коронавируса получило более 10 млн человек

В правительстве призвали записываться на вакцинацию.

More than 10 million people in the UK have now received their second coronavirus vaccine dose.

Thank you to everyone involved in this extraordinary effort.

Please book your vaccine appointment if you are eligible.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 апреля в Великобритании подтвердили 4,4 млн случаев COVID-19, умерло 127,5 тыс. человек.

Вакцинация против коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. По данным агентства Bloomberg, в стране сделали уже 42,8 млн прививок от коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—