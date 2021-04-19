Замглавы МИД Божок заявил, что ему хотят вручить новое подозрение

“Не успел подать заявление о возвращении к работе, как в МИД Украины пришли представители Офиса генпрокурора якобы вручать мне новое подозрение. К сожалению, в тот момент не был на месте. Сейчас поеду выяснять, что произошло”, – написал он.

Паноптикум *

Не встиг подати заяву про повернення до роботи, як в @MFA_Ukraine прийшли представники @GP_Ukraine нібито вручати мені нову підозру. Нажаль, у той момент не був на місці. Зараз поїду з‘ясовувати, що сталося. https://t.co/AaWBxOlmWh

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 19, 2021

Позже Божок опубликовал в Twitter видео, на котором ему зачитывают некий документ, и назвал происходящее цирком.

“Квинтэссенция реформы прокуратуры! После четырех реабилитирующих решений судов сегодня без всяких объяснений, в нарушение всех возможных законов прокурор Офиса генпрокурора в рамках уже завершенного расследования пытался всучить мне непонятную бумажку”, – написал он.

На видео Божок пытается выяснить, на каком основании ему зачитывают сообщение о подозрении.

“Я уже официально получил решение генерального прокурора о завершении досудебного расследования в уголовном производстве. Ваши действия преступны, я буду обращаться в соответствующие инстанции”, – говорит замглавы МИД.

Квінтесенція реформи прокуратури!

Сьогодні після 4х реабілітуючих рішень судів, без жодних пояснень, в порушення всіх можливих законів прокурор @GP_Ukraine в рамках вже завершеного розслідування намагався всучити мені незрозумілий папірець.

Пропоную переглянути цей цирк * https://t.co/3XDsy0RtkQ pic.twitter.com/rJER7ZTQKj

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 19, 2021

На видео, опубликованном на сайте “Обозреватель”, Божок заявил, что Офис генпрокурора пытался нарушить требования Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса.

“Буду обращаться с соответствующим заявлением о преступлении”, – отметил Божок.

Утром 19 апреля он сообщил в Twitter, что подал заявление о возвращении на должность заместителя главы МИД, и опубликовал фото документа. Заявление написано на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

“Прошу вынести на ближайшее заседание Кабинета Министров Украины проект распоряжения о возвращении меня к исполнению обязанностей по должности”, – сказано в нем.

Подав заяву про повернення до виконання обов’язків

Submitted formal request on restoration in office

* pic.twitter.com/PwMyXryfQS

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 19, 2021

16 апреля Божок сообщил, что суд его “полностью реабилитировал”.

Контекст:Божок был главой СВР с 2017-го по 2019 год. Именно в этот период – в июле 2018-го – Семочко стал его заместителем. Назначение Семочко позже легло в основу подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко. 11 июня 2020 года Государственное бюро расследований составило подозрение и Божку.

Как утверждал источник издания “ГОРДОН”, основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

Божок возглавил Службу внешней разведки в сентябре 2017 года. 13 марта 2019-го Порошенко подписал указ о его отставке. В тот же день Кабмин назначил Божка заместителем министра иностранных дел. В июне 2020 года его отстранили от должности на время расследования.

Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

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