В реку под Киевом сбросили около 3 тыс. канистр с химикатами

Шаправский подчеркнул, что русло реки на границе села Блиставица и села Лубянка было полностью забросано мусором и канистрами на участке длиной около 350–400 м.

К работам по очистке реки были привлечены сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полиции, коммунальных служб, а также местные жители.

По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, от выброшенных ядохимикатов пострадала местная фауна.

“Так совпало, что в день окружающей среды совместными усилиями спасаем реку Кизку, окружающую территорию от действий людей, которых таким словом даже трудно назвать. Работы проводились в соответствии с разработанным оперативно-мобилизационным планом по очистке русла реки. Вместе со значительным количеством канистр убрали строительный мусор, твердые бытовые отходы”, – написал Федорук в Facebook.

По заявлению Бучанского горсовета полиция начала уголовное производство, сообщил в Facebook Шаправский. Правоохранители осмотрели место происшествия, отобрали образцы неизвестного химического вещества и назначили судебную экспертизу для установления его происхождения, добавил он.

https://www.facebook.com/tarasshapravskii/posts/3798177826961707

ВИДЕОВидео: Буча NEWS / YouTube

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