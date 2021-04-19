 

Политолог Перенджиев объяснил непривлекательность Украины для НАТО

19.04.2021, 21:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета “Офицеров России” Александр Перенджиев уверен, что Украину давно бы уже приняли в Альянс, если бы в ней была реальная заинтересованность. В случае с Черногорией это произошло очень быстро. Однако на деле такой заинтересованности нет, и последние новости Украины тому доказательство.

Еще в 2017 году эта страна сделала членство в НАТО приоритетным направлением своей внешней политики, однако с тех пор никак не приблизилась к цели. Владимир Зеленский заявляет, что только членство в Альянсе может гарантировать государству мир и долгосрочную безопасность. Постепенно от просьб политик переходит к требованиям о вхождении в НАТО – Перенджиев называет это “политикой попрошайничества”.

В беседе с ИА Nation News политолог напомнил о статусе партнера расширенных возможностей НАТО, который Украина получила еще летом прошлого года. Страны с таким статусом, как правило, никогда в будущем не становятся участниками Альянса. Эксперт уверен, что блок продолжит использовать страну в своих целях, но защищать ее, жертвуя своими солдатами, никогда не будет. Последние новости Украины показывают, что в Киеве сосредоточены на выпрашивании у Запада членства в НАТО, однако такая политическая стратегия никому не интересна.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Россиян предупредили о падении рубля

21.08 / Звезда сериала “Это мы” Крисси Метц рассталась с бойфрендом-композитором

20.01 / Ученые подтвердили связь между вредной едой и стрессом

01.10 / Мнение: Сепаратные решения

24.06 / Кравец опасается за свою жизнь из-за заявления о причине смерти Норкиной

18.03 / Ева Кеннеди – женщина с врожденной невосприимчивостью к боли, ядам и болезням

10.02 / Тихановская представила белорусам план победы над Лукашенко: Коллективно давить

26.09 / В Нью-Йорке установлен памятник первому чернокожему космонавту Луи Армстронгу

05.04 / Одиночество России

10.03 / Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика