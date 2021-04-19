Мнение: В футболе – переворот

В европейском футболе – переворот. Некие “ведущие клубы” решили создать собственную закрытую лигу под немудрящим названием “Суперлига” – то есть такую как бы постоянно действующую “Лигу Чемпионов”. Суперклубы выходят из национальных чемпионатов и далее планируют играть только между собой, вечно. Ювентус, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Интер… – всего 15 клубов.

Лично для меня это – полный нонсенс, поскольку я вообще не понимаю, зачем смотреть, как играют между собой чужие клубы, хоть итальянские, хоть французские. Чтобы что? “Наслаждаться красотой футбола”? Но футбол – это не балет и не кино. В футболе главное – кто выиграл: спортивная составляющая. А если мне все равно, кто выиграл, так как оба клуба для меня чужие – какая у меня мотивация? Взять тот же Арсенал: играл там наш Аршавин – был он мне, хотя бы отчасти, интересен. Перестал играть – мне до Арсенала и дела нет.

Но я понимаю, что мои взгляды сейчас непопулярны: массы людей “болеют” за ту же Барселону, хотя живут совсем в других странах. Однако для России все ж эта Суперлига все равно попахивает не просто дискриминацией, а вообще изгнанием из Европы: российских клубов там нет, да и попасть туда не светит ни при каких раскладах. Как, впрочем, и для Украины, и для Польши, и для всей Восточной Европы, и даже для Германии (!). Хотя как раз у немцев, похоже, тут чисто идейные соображения: если бы “Бавария” изъявила желание – ее бы наверняка взяли тут же. Возможно, и состав такой – 15 – именно потому, что 16-е место спецом придерживают для Баварии. Что за суперлига, если в ней нет одного из сильнейших клубов Европы и мира?

Есть подозрение, что сама идея “закрытой лиги” обречена на провал – народ ее смотреть не будет. Во всяком случае, очень бы этого хотелось – меня любые “элитные” затеи бесят по определению, такой я природный демократ.

Но, надо признать, УЕФА сам на это напросился – прежде всего тогда, когда покорно прогнулся под требование проводить матчи без зрителей. Из футбола утекли миллиарды, пузырь прокололся – вот самые богатые и взбунтовались. В этом смысле – поделом. Все равно на эти закрытые стадионы, по которым в тишине бегают футболисты, без тошноты смотреть не получалось.

Но главный-то вопрос, я считаю, вовсе не в том, выживет Суперлига или нет. Главный вопрос, ответ на который все более и более растворяется в тумане – это ЧТО ТАКОЕ тот же “Манчестер Юнайтед”? ЧТО ТАКОЕ “Реал”? ЧТО ТАКОЕ “Ювентус”? Что такое вообще “суперклуб”?

У клубов ведь нынче нет никакого определяющего признака, кроме формы… ну и, пожалуй, у “Барселоны” есть опознавательный знак в виде неизменного Месси. ВСЁ. Все остальные могут по ходу игры полностью поменяться составами – и, в общем, будет то же самое. Нет ни национальной, ни региональной, ни расовой, ни стилевой, ни какой-либо еще привязки. Везде – одни и те же наборы из “лучших футболистов мира”, в основном, естественно, негров.

Для меня загадка, как “фанаты” их (клубы) вообще меж собой различают. А после того, как клубы потеряют последнюю идентификационную привязку (к национальным чемпионатам) – у них не останется НИЧЕГО. Совсем ничего за душой, кроме денег.