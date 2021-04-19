 

Любовник Собчак и муж-тигр – Личное мнение

19.04.2021, 21:12, Разное
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Чтобы опровергнуть все слухи о скором разводе, Ксения Собчак снялась на НТВ. Ну, так многие делают.

Разъярённым тигром Константин Богомолов набросился на молодого парня в приспущенных штанах, который распустил руки и ущипнул Ксению за тощий зад!

Видео покажу чуть позже, а сейчас посмотрите на довольное лицо Ксении.


Фото: Соцсети

Иго-го, вот это интрига — Собчак не разводится! Муж бьёт любовника! Смотрите, какая я вся тощая и востребованная.

На самом деле, происходящее больше похоже на фарс. На Ютубе — артисты лучше. Какой-то парень, по которому плачет Дом 2, непонятным образом проник через турникет и стал путаться под ногами.

https://t.me/lenamiro/8628
Видео: Телеграм

И вот тут, побиватель Масика Виторгана стал толкать парня, бубня при этом «ты чо», как последний задрот.

Чего хотела добиться Ксюшадь этим сюжетом?

Во-первых, чтобы все увидели, что с мужем у неё всё прекрасно — вместе проводят выходят в свет. Во-вторых, Ксения настолько желанна, что к ней пристаёт парень с торчащей из-под штанов рубашкой. В-третьих, муж, как разъярённый тигр, бросается на защиту жены — ревнует, а значит любит. В-четвёртых, Ксения похудела и показала прекрасное тело. В-пятых, она с Константином — в обойме, всё так же знаменита на красной дорожке в Люберцах.

Пять причин, да. Как у Игоря Николаева.

Сказать, как жалко выглядит постановка? Ну, да — бедный Константин даже врать не может, краснеет. Интересно, долго ли он продержится, соглашаясь на генитальные идеи из начала нулевых от Ксюшки? Не думаю — позориться надоест ему очень быстро.

Хочу спросить всех тех зрительниц Дома 2, которые считают Собчак умной — это вот это был ум? Прям демонстрация высочайших интеллектуальных способностей, да?

Костя! Ко-о-ость! Беги!

Источник: Лена Миро



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