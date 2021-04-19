 

В ходе Послания Федеральному Собранию 21 апреля президент даст старт кампании импортозамещения предметов роскоши

19.04.2021, 21:07, Разное
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Депутаты, сенаторы и чиновники, приглашённые на Послание Президента Федеральному Собранию, должны явиться на мероприятие в одежде отечественного производства.

По слухам, это связано с тем, что президент объявит о запуске программы импортозамещения предметов элитного потребления.

Президент зачитает Послание уже в среду, 21 апреля, в Выставочном зале «Манеж». О том, что нужно явиться во всём отечественном, приглашённым сообщили только в субботу. Все выходные они провели в магазинах и у портных, пытаясь собрать хоть какой-то приличный набор одежды и обуви.

В Администрации президента уточнили, что даже ювелирные украшения, аксессуары и нижнее бельё на входе будут проверять сотрудники ФСО. Впрочем, женщинам бельё можно надеть не только российское, но и белорусское.

– Времени дали очень мало. Хорошо, что у меня серёжки и кольцо остались с тех времён, что я главврачом работала Свердловского ювелирного завода. Вот, пригодились, наконец. А что с остальным делать, не знаю, – сказала сенатор Екатерина Лахова.

Фракция «Единая Россия» запросила разъяснений, можно ли во время Послания иметь при себе импортные мобильные телефоны и планшеты, но Администрация пока не ответила. Тем временем цены на российские мобильные устройства в центре Москвы выросли вчетверо, что не мешает им расходиться, как горячим пирожкам.

В среду Президент будет единственным, кто придёт в Манеж в костюме «Бриони».

– Выступая в Манеже, надо выглядеть прилично, не то сочтут клоуном, – прокомментировал это решение Дмитрий Песков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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