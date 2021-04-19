 

Вице-премьер: Состояние МКС может привести к катастрофе

19.04.2021, 21:04, Новости дня
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции.

Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что РФ придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.



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