Вице-премьер: Состояние МКС может привести к катастрофе

Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции.

Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что РФ придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.