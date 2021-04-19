От колец любви до белья из пластика: дайджест fashion-новостей недели

Askent

Марка Askent представила весенне-летнюю коллекцию, которая построена на сочетании классики и современности, архитектурной строгости формы и ощущении близости, уникальности и красоте каждого предмета, сделанного человеческими руками. В нее вошли как бестселлеры Askent, так и абсолютно новые модели, например, “сумка-сэтчел” в разных размерах и “lady bag”. Главные цвета коллекции – песочный, оливковый и освежающий лимонный.

Pandora

Бренд представил обновленную коллекцию Moments, посвященную жизни во всех ее проявлениях. Креативные директора Pandora, Франчезко Терзо и Филиппо Фикарелли, говорят, что этой коллекцией хотят вдохновить всех радоваться мелочам и ценить моменты. В коллекции представлены новинки – например, кулон “Pandora O” в форме сердца, украшения c сердцами из двух металлов, подвески с яркими кристаллами и — впервые в линии Timeless — украшения с символом розы.

Hunkemöller

Бренд Hunkemöller в коллаборации с топ-моделью плюс-сайз Даниэль ван Грондель представил инклюзивную эко-коллекцию нижнего белья, домашней одежды и купальников. Ее отличает широчайший размерный ряд (от XS до XXXL), а также 100% переработанные материалы – в том числе кружево из переработанного полиамида и купальная ткань из переработанного полиэстера.

ASICS

Марка представляет сразу две модели для бега, которые демонстрируют новый уровень внимания к человеку и заботы о нем при разработке беговой обуви. Кроссовки METASPEED™ Sky and METASPEED™ Edge разрабатывались не просто на научной основе, а с учетом конкретного стиля бега, которого придерживается человек. Новые модели помогут спортсменам высокого уровня достичь максимально возможных результатов – теперь им не придется адаптировать свой стиль бега в зависимости от особенностей обуви.

Geox

В новом сезоне итальянский бренд Geox по традиции предлагает большой выбор сникеров: от кроссовок в пастельных оттенках до броских ярких моделей. Белые кеды Kapha выглядят по-новому благодаря металлическому декору и деталям из сияющей или ярко-красной кожи. В коллекции представлены как высокие, так и низкие модели, все они оснащены запатентованной подошвой с мембраной.

COINS

Весь цикл производства дома аксессуаров COINS — от разработки экспериментальной модели до производства полноценной коллекции — сосредоточен на территории России, на фабрике, расположенной в городе Ростов-на-Дону. Бренд выпускает капсульные коллекции несколько раз в год. Среди новинок – сумки из натуральной кожи PAULINA и SOPHIE, выполненные в черном, молочно-белом и бежевом цвете.

“Сахарок”

Среди новинок марки “Сахарок” — кольцо с говорящим названием LOVE. Оно состоит из двух частей — две шинки, при соединении которых рождается союз, как любовь между двумя возлюбленными. У любви есть разные грани, поэтому буквы в украшении граненые. Изделие выполнено в серебре и серебре с позолотой, также в будущем марка планирует сделать кольцо LOVE из золота, но уже сейчас может изготовить его на заказ.

Anta

Бывший вице-президент Versace Салехи Бембури вместе с брендом Anta создал обувную коллаборацию — авангардные кроссовки в стиле ugly shoes. Но они получились даже совсем не ugly: их сетчатый дизайн и универсальная цветовая палитра отлично впишется в любой как спортивный, так и городской гардероб. Интересно, что Салехи на создание такого дизайна вдохновила… фотография птенца, пробивающегося из яичной скорлупы. Так что эта обувь — настоящий синтез природы и новых технологий.

LIMÉ

В преддверии летнего сезона LIMÉ представил городскую капсулу, вдохновленную эстетикой 70-х годов. Mood-campaign была снята в Нью-Йорке, на снимках модели демонстрируют джинсы-клеш, облегающие вязаные топы с фигурными элементами, хлопковые свободные футболки с асимметричным кроем и яркие абстрактные принты. В центре внимания яркие монолуки: желтый костюм с однобортным блейзером и брюками палаццо и лавандовый дуэт с кюлотами и блейзером Х-силуэта с акцентом на талию.

Doucal

Весенне-летняя коллекция Doucal вдохновлена Францией, а также парижанкой, которая любит свой город, но в конце июня мчится на юг, прислушиваясь к зову цветущей лаванды. Эстетика и красота ручной работы задает тон всей коллекции, которая сосредоточена вокруг возвращения к традиционным моделям и ценностям ручной работы. Отличительные черты линии – использование натуральной кожи и цветов; плетение и классические детали, такие как пряжки на сандалиях и слиперах. Кисточки и бахрома выступают лейтмотивом всей коллекции.