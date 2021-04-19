Мнение: Чехия не будет раскрывать доказательства причастности России

Чехия объявила, что не будет предоставлять России обстоятельства причастности России к взрыву склада в Врбетицах (как обычно, у нас есть секретные доказательства, но мы вам их не покажем).

Также Чехия рассмотрит возможность ответных действий на российские ответные действия, то есть зайти на второй круг высылки дипломатов.

По итогам клоунады с Башировым и Петровым, Чехия откажется от российской вакцины и от привлечения "Росатома" к строительству АЭС в Чехии. Как и в случае с демонтажем памятника Коневу и установкой памятника власовским коллаборационистам, это часть последовательной политики на ухудшение российско-чешских отношений, которая проводится евро-атлантическими кругами в Чехии. Курс этот системный, сознательный и долгосрочный. Его цель – полноценное участие Чехии в антироссийском санитарном кордоне. То,что в Чехии есть политики и представители истеблишмента, которые выступают за нормальные отношения с Россией, на текущем этапе никак не мешает проведению данного курса.

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