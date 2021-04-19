Коломойский с партнерами купил в США 13 сталелитейных заводов, небоскребы и отель за деньги “ПриватБанка” – расследование

По их данным, Коломойский и партнеры владели активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку, говорилось в расследовании, переводили из “ПриватБанка” на подставные компании, а после – в США.

“Год за годом сотрудники, которые были лояльны Коломойскому и Боголюбову – двум основным акционерам банка, – выдавали ссуды подконтрольным акционерам подставным компаниям на Кипре и в Карибском бассейне. Когда наступал срок погашения ссуд, выдавались новые, чтобы выплатить их и продолжить работу схемы”, – заявили журналисты, ссылаясь на данные прокуратуры США и исследовательской фирмы Kroll, которая занималась делом “ПриватБанка”.

Отмечается, что для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн, говорится в материале.

По данным журналистов, до 2016 года Коломойский и партнеры купили, в частности, следующие активы:

компания Niagara LaSelle (занимается сталью) за $236,1 млн;

сталелитейный завод CC Metals and Alloys в Кентукки за $188,1 млн;

Kentucky Electric Steel за $110,6 млн;

сталелитейный завод Michigan Seamless Tube под Детройтом за $81 млн;

Corey Steel в Иллинойсе за $43 млн.

холдинг сталелитейных заводов Warner Steel, в который первоначально вложили $20 млн;

небоскреб в Кливленде за $18,5 млн;

крупная сеть сотовой связи в Иллинойсе $16,5 млн.

К 2016 году четыре сталелитейных компании, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн.

Журналисты заявили, что ознакомились с сотнями закрытых ранее судебных документов, федеральными отчетами. Они также говорили с бывшими работниками заводов олигарха. Издание отмечает, что на предприятиях олигарха были плохие условия труда и безопасности. Сообщается о взрывах на их заводах, тяжелых травмах сотрудников, приведших к инвалидности, а также судебных тяжбах по поводу соблюдения экологических норм.

Коломойский на неоднократные запросы издания об интервью не ответил.

Контекст:

5 марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен.

В конце 2020 года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

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