ВОЗ по-прежнему не рекомендует требовать справку о вакцинации в качестве условия въезда в страну

“Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные (хотя и растущие) данные об эффективности вакцин в снижении передачи и сохраняющуюся несправедливость в глобальном распределении вакцин. Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения”, – говорится в сообщении.

Контекст:Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически относятся к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

О необходимости введения паспортов вакцинации для украинцев 29 марта говорил президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украине нужно разработать свою систему выдачи гражданам сертификатов об иммунизации от COVID-19.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

15 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что внедрять и требовать международную справку о прививке против коронавируса в Украине пока не стоит. По его словам, граждане смогут “получать такую бесплатную справку в два клика”, если она будет нужна им для пересечения границы.

29 марта Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации от COVID-19 для украинцев.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. Вакцинация в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 19 апреля вакцинировали 450,6 тыс. человек.

Степанов 16 апреля заявлял, что украинская система здравоохранения готова к “любому развитию событий” с введением паспортов вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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