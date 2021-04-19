Экс-начальник российской колонии, объявленный в международный розыск, живет в Киеве – расследование

Волошин, которого российский власти объявили в федеральный и международный розыск в 2015 году, сбежал на Северный Кипр. Россия не признает республику, поэтому правового механизма экстрадиции из нее нет. Волошин оформил на Кипре вид на жительство, привез туда жену с детьми и занимался бизнесом, который был оформлен на третьих лиц, пишет “Заборона”.

“Кроме того, он якобы получал доход от недвижимости, ранее принадлежавшей заключенным колонии №14, ее переоформили на Волошина через лояльные агентства недвижимости. Об этом правозащитникам рассказали пострадавшие, которые были вынуждены отдать свое жилье или переехать в более скромные квартиры”, – отметили журналисты.

Из Северного Кипра Волошин переехал в Украину, в марте 2020 года его задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО. Какое-то время экс-тюремщик находился под домашним арестом. Сейчас, по данным “Заборони”, он на свободе.

“В начале апреля он был в Кугаевцах (Хмельницкой области, – “ГОРДОН”): приехал на похороны племянника, что подтвердили нам и соседка Волошиных, и его мать. А уже через несколько дней, по словам той же соседки, Волошины уехали в Хмельницкий на свадьбу сестры Василия. Сейчас, говорит Мария Волошина, ее сын живет в Киеве. По ее словам, он работает, но не уточняет, где. Вместе с ним в Киеве находятся жена и дети”, – написало издание.

РФ требовала экстрадиции Волошина, однако его не выдали, адвокаты экс-начальника колонии в суде заявляли, что его преследуют в России по политическим мотивам.

Юрист Алексей Скорбач сказал, что украинская прокуратура могла закрыть дело Волошина.

“Его же обвиняют не в пытках и убийствах, а в достаточно мелких преступлениях. Поэтому, скорее всего, истек срок, Волошин освободился от домашнего ареста и очень вероятно получил украинский паспорт согласно 8 статье Закона Украины “О гражданстве Украины2. Его адвокаты в суде отмечали, что по происхождению он украинец, здесь живут его родственники и он обращался в Миграционную службу по поводу получения гражданства”, – прокомментировал юрист.

“Заборона” направила запросы в Офис генпрокурора Украины и генпрокурору РФ, поставив им вопросы: на каком основании отказали в экстрадиции Волошина и истекли ли сроки привлечения его к ответственности.

Контекст:В августе 2015 года более 100 заключенных ИК №14 обратились к правозащитникам с заявлениями о пытках, вымогательствах и психологическом давлении. Общественная наблюдательная комиссия начала расследование смертей трех осужденных, которые скончались в колонии в 2014 году во время отбывания наказания.

По фактам двух смертей уголовные дела были приостановлены “в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого”. По факту третьей смерти уголовное дело не было возбуждено.

После прокурорской проверки в 2015 году Волошину предъявили обвинения в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения, а также незаконной рубке леса.

“Комитет по предотвращению пыток” в августе 2016 года объявил о готовности выплатить вознаграждение на сумму в 300 тыс. руб (более $4,6 тыс.) за информацию, которая поможет задержать Волошина.

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