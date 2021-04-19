 

Шимкив: Для ученых существуют юридические препятствия, которые ограничивают коммерциализацию идей

19.04.2021, 20:46, Новости дня
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“Если мы говорим о фундаментальных исследованиях, хабами для них, как правило, являются университеты. И для ученого, который создал определенную идею на базе университета, существуют юридические препятствия, которые ограничивают его в возможности коммерциализации идеи”, – сказал он.

Среди препятствий для исследований молодых ученых Шимкив назвал недостаток денег, проблемы с защитой авторских прав, чрезмерно зарегулированную научную среду, а также низкий статус людей науки в обществе, который сложился после распада СССР.

“Если раньше ученые были уважаемыми людьми, то, к сожалению, сегодня к доцентам и аспирантам относятся не всегда с должным уважением. Есть факторы плагиата, коррупции при защите докторских диссертаций. Мы видим, что многие “ученые” есть только на бумаге. Это люди, которые ничего не создали, но имеют соответствующее звание. И сквозь эту всю “грязь” должен пробиваться молодой ученый”, – добавил эксперт.

Он считает, инвестировать в исследовательские центры мог бы бизнес, если бы государство создало для этого подходящее условия. Глава совета директоров Darnitsa Group отметил, что в развитых странах бизнес может получить налоговый кредит как результат финансирование науки, а в Украине такой стимул не предусмотрен.

“Если говорить о технопарках, инкубаторах, государство должно дать возможность бизнесу финансировать их, понимая, что таким образом мы финансируем науку. Сегодня нам предлагают делать такие инвестиции только из прибыли. В то же время, из прибыли бизнес финансирует культуру, науку, инициативы по корпоративной и социальной ответственности”, – перечислил Шимкив.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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