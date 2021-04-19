Мнение: Негр и женщина на Луне, запрет на пародирование акцента и провал митинга в защиту белых

1. Американцы нацелились на новые космические рекорды. С Марсом у Илона Маска что-то не ладится, так что пока что ему поручили размяться, отправив на Луну первую женщину и первого небелого человека. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/1864

https://www.nasa.gov/press-release/as-artemis-moves-forward-nasa-picks-spacex-to-land-next-americans-on-moon

«NASA выбрало SpaceX для трёхмиллиардного контракта по разработке лунного модуля, который доставит женщину и цветное лицо на Луну» –

– лет 15 назад об этом шутили, теперь это реальная цитата из официального объявления. Космическое агентство одной из трёх держав пилотируемой космонавтики вложит много денег и усилий, чтобы посадить на спутник Земли людей, выбранных по причине своей принадлежности не к какому-нибудь государству даже, а к полу и расе.

То есть объявлен совершенно идеологический – и при этом вдвойне показной (с учётом того, что технически всё равно большую часть работы сделают, вероятно, мужчины-европеоиды, а меньшую мужчины-монголоиды) подвиг-шоу.

В этом поражает, ув. друзья, именно показательный и принципиальный отказ от рациональности в пользу идеи – но при этом эксплуатация именно рационального ресурса.

Поясню: если бы идеология требовала от реальности соблюдать свой дух – НАСА обратилось бы к стартапу, большую часть руководства, разработчиков и инженеров которого составляли бы цветные женщины. По каким-то таинственным причинам таких стартапов нет.

Также (реальность, бессердечная ты дрянь) трудновато сделать так, чтобы лунная ракета была сделана из натуральных материалов и работала на чистой энергии (солнечной, ветряной, биоэтаноле).

Я сейчас скажу очень неполиткорректную вещь. Иррациональной во многом является сама идея преждевременной отправки людей на Луну и другие планеты — до того, как кожаные мешки будут тратить ресурсы и рисковать жизнями, роботы должны всё исследовать, отстроить и подготовить.

Однако с точки зрения пиара это всё же довольно сильный шаг. Многих он приведёт в экстаз, как было после отправки на орбиту электромобиля Теслы (тоже галочка в списке космических рекордов, хотя, на первый взгляд, абсолютно бессмысленная).

2. Запад продолжает своё погружение в цивилизационную деменцию. Шутки на межрасовые и межнациональные темы собираются запретить:

https://lenta.ru/news/2021/04/07/tvhost_asian/

Телеведущий из Новой Зеландии и бывший игрок в регби Джо Уиллер (Joe Wheeler) во время трансляции на канале Sky Sports сымитировал азиатский акцент, изображая японского регбиста Кадзуки Химено (Kazuki Himeno). Как сообщает Stuff, из-за этого спортивный комментатор лишился эфиров, после чего спешно извинился за свой поступок.

Инцидент произошел во время послематчевого общения Уиллера с игроками турнира по регби. Ведущий высмеивал ситуацию на поле и решил спародировать азиатский акцент. Это вызвало волну негодования в сети, где за манеру речи Уиллер прослыл «отвратительным» и «омерзительным».

После волны критики Sky Sports выпустил заявление о том, что канал отстранил Уиллера от работы в эфире на неопределенный срок, пока он не «проведет работу над собой».

3. Мирные митинги движения «Белые жизни важны» провалились. По какой-то причине американские СМИ их не поддержали, в отличие от немирных митингов противоположного цвета:

https://polit.ru/news/2021/04/12/wlm/

В Нью-Йорке перед «Трамп тауэр» прошла акция White Lives Matter («Жизни белокожих имеют значение») в ответ на движение Black Lives Matter. На нее пришел только один человек, передает NBC.

Мужчина в маске не выкрикивал лозунгов и не держал плаката, но общался с журналистами. Он рассказал, что белых жертв преступлений от рук темнокожих в США гораздо больше, а не наоборот. Он добавил, что у него много единомышленников в Нью-Йорке, но никто не смог прийти.

На место прибыли около 20 сторонников Black Lives Matter, они потребовали «убрать фашистов с улиц».

Издание отмечает, что митинг организовывали в телеграме и призывали к общенациональным действиям.