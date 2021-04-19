Эффективность «Спутника V» по результатам вакцинации 3,8 миллиона россиян оценили в 97,6%



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Как сообщили в РФПИ, информация о заболеваемости получена из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России, в которой ведется реестр граждан, получивших прививку, а также пациентов с COVID-19.

В анализ включены данные о 3,8 миллиона россиянах, получивших обе дозы вакцины с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Результаты показали, что заболеваемость среди привитых начиная с 35 дня после первой инъекции составила всего 0,027%. О побочных реакциях или случаев смерти после вакцинации разработчики не сообщают.

В то же время уровень заболеваемости в непривитой взрослой популяции в тот же период (с 35 дня после начала массовой вакцинации) составил 1,1%. На основании этих данных разработчики оценили эффективность препарата «Спутник V» в 97,6%. По результатам промежуточного анализа III фазы клинических испытаний вакцины, опубликованных в журнале The Lancet в феврале, эффективность составила 91,6%.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что этот показатель может быть еще выше, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза.

В настоящий момент ученые готовят статью с подробными данными и расчетами в рецензируемом медицинском журнале, публикация планируется в мае, сообщили в РФПИ.