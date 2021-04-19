21 апреля в Москве и Санкт-Петербурге проведут вечер экологической сознательности

Вечером 21 апреля городские власти Москвы и Санкт-Петербурга напомнят жителям о необходимости беречь ресурсы планеты.

Чтобы снизить выбросы углекислого газа, будет прекращена работа метро и наземного общественного транспорта, перекрыты улицы и отключено уличное освещение. Помогать москвичам и петербуржцам проникнуться экологическим сознанием будут отряды Росгвардии и ОМОН.

– Мы слишком долго безучастно смотрели, как страдает наша планета. Пришло время подумать о будущем, позаботиться о природе и климате, – говорится в совместном заявлении Сергея Собянина и Александра Беглова.

В настоящее время решается вопрос о распространении вечера экологической сознательности на другие города России. Если граждане не проявят соответствующий уровень экологической сознательности, мероприятия могут продлить на 5-10 дней по решению местных властей.

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