 

21 апреля в Москве и Санкт-Петербурге проведут вечер экологической сознательности

19.04.2021, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вечером 21 апреля городские власти Москвы и Санкт-Петербурга напомнят жителям о необходимости беречь ресурсы планеты.

Чтобы снизить выбросы углекислого газа, будет прекращена работа метро и наземного общественного транспорта, перекрыты улицы и отключено уличное освещение. Помогать москвичам и петербуржцам проникнуться экологическим сознанием будут отряды Росгвардии и ОМОН.

– Мы слишком долго безучастно смотрели, как страдает наша планета. Пришло время подумать о будущем, позаботиться о природе и климате, – говорится в совместном заявлении Сергея Собянина и Александра Беглова.

В настоящее время решается вопрос о распространении вечера экологической сознательности на другие города России. Если граждане не проявят соответствующий уровень экологической сознательности, мероприятия могут продлить на 5-10 дней по решению местных властей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Вирусологи рассказали, как холод влияет на COVID-19

20.08 / Мнение: Хреново дело

25.12 / Король Виллем-Александр с королевой Максимой и принцесса Мадлен представили рождественские открытки

09.10 / Мнение: Почему не случилась революция в Белоруссии

27.07 / Ученые раскрыли тайну мурашек на коже у человека

09.03 / Мнение: КНДР во Вьетнамской войне

19.10 / Мнение: Нужда и добродетель

11.07 / Личное: Богач и страшилы

12.08 / Младшие дочери Меладзе вышли в свет с экс-супругой певца

07.08 / Мнение: Великие выставки в высоком разрешении. Список фильмов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика