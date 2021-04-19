Ученые рассказали о методике профилактики деменции посредством лечения ночного храпа

Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению новых методов борьбы с деменцией. Выяснилось, что данный недуг помогает предотвратить лечение ночного храпа.

Как объяснили ученые, представляющие Мичиганский университет (США), в данном случае речь идет о СОАС – синдроме обструктивного апноэ сна, неизменным “спутником” которого и является ночной храп. Неизбежными последствиями апноэ являются проявление дневной сонливости, синдрома хронической усталости, а также – ухудшение памяти и интеллекта, характерные для деменции. В исследовании приняли участие полсотни тысяч пациентов, страдающих СОАС, а в качестве экспериментальной меры терапии использовалась система СИПАП – механизм, осуществляющий искусственную вентиляцию легких в процессе сна и предотвращающий разрушение мягких тканей горла. Среди представителей исследуемой группы медики изучили динамику развития разных форм слабоумия – как у тех, кто использовал СИПАП во сне, так и у тех, кто не пользовался данным агрегатом. Результаты показали, что пациенты, ежедневно использующие упомянутое устройство, имели риск развития деменции в среднем на 35% меньший по сравнению со своими “визави”.

“Результаты показали, что у храпящих, которые время от времени использовали это устройство, вероятность заболеть болезнью Альцгеймера или любой другой формой слабоумия на 20-30% ниже. Среди тех, кто носил маску каждую ночь, риск упал на 35%”, – рассказали ученые. Они выразили убеждение в том, что итоги научной работы помогут в разработке эффективных методов лечения деменции. Кроме того, медики напомнили, что терапия апноэ является необходимой, поскольку болезнь приводит к повышению артериального давления, появлению проблем с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования были опубликованы в The Daily Mail.

Источник: www.ridus.ru