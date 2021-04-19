Мнение: Крыса и Лукашенко

И по поводу якобы “заговора с целью покушения на Лукашенко” (если даже предположить, что оно всё действительно имело место, в чем, как я понимаю, имеются большие обоснованные сомнения). Но, осуждая “заговорщиков”, при всем неприятии террора, надо признать, что Лука сам напросился.

Всякого сильного политического лидера надо судить по законам той системы, которую он сам под себя выстроил. Белорусский “батька” сделал из себя в Белоруссии пожизненного диктатора с неограниченными полномочиями, в прошлом году перестав даже формально делать вид, будто бы в его стране выборы президента имеют хоть какое-то значение. Таким образом он попросту аннулировал саму процедуру голосования, сделав ее полностью бессмысленной.

Но что это означает? Это означает, с позиций формальной логики, что заговорщики, готовящие убийство диктатора, просто таким образом возвращают себе право проголосовать за смену главы государства. Что является их неотъемлемым правом, как граждан данного государства. Если все остальные пути перекрыты и признаны “несуществующими”, остается один: если хочешь другого лидера – старого надо убить. Другого пути нет.

Таким, значит, образом в этой стране работает демократия. Так что Лукашенке совершенно не на что обижаться, на самом-то деле. Сделал себя несменяемым лидером/монархом – готовься к тому, что тебя постоянно кто-то будет убивать. Не из личной ненависти, а просто в виде персонального “голосования против”. А как иначе.

“Разлегся, лег у истории на пути? Тебя не объехать, не обойти? Единственный выход – взорвать!” – как писал в свое время Маяковский (мы это, кстати, в школе проходили, и я даже думаю, что это и сейчас в школах проходят).

Та же история, как, например, с Николаем Вторым – которого принято очень жалеть. Но он ведь тоже был – абсолютный монарх, а давать Конституцию России отказался “по принципиальным соображениям”. А раз так, то опасность быть убитым, причем со всем семейством – это был его профессиональный риск, примерно как у пожарного. Если бы он не был готов к такому – надо было отрекаться с самого начала. К чести Николая – он, похоже, как раз все понимал.

Не все это осознают, но реальная выборность – во многом то, что предохраняет действующих лидеров от покушений. Если есть шанс сменить кого-то законным путем и на выборах – зачем готовить покушения, ставя самих себя под чрезвычайный риск? Лучше просто заняться выборной кампанией, для начала – просто ее дождаться. В Америке отцы-основатели ввели еще и малые сроки каденций – всего 4 года: тоже мера предохранения, даже для самых нетерпеливых. Зачем убивать, если можно подождать? В России опрометчиво начали при позднем Путине уводить сроки полномочий с одних выборов куда-то в бесконечность – 5 лет, 6 лет… Это прямое напрашивание на террор – счастье, что русский народ терпелив и умеет ждать.

А Лука в прошлом году перешел Рубикон – заявил, что с трона слезать вообще не собирается НИКОГДА, а после себя посадит сынульку. Ну и пожалте – первый заговор с целью убийства уже есть. Это логично, и так и должно быть. Нет демократии – будет террор.

Путин, кстати, об этом рассказывал – его любимый пример с крысой. Если, мол, крысу загнать в угол и перекрыть ей все пути к отступлению – она перестанет убегать и пойдет в атаку, и мало не покажется. Его, мол, в детстве это открытие сильно напугало.

Странно, что он об этом забыл.