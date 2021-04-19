Мнение: Сериал “Красавцы”

Пересмотрела в очередной раз, в период простудной млявости, сериал Entourage (2004-2011), переведенный по-русски как "Красавцы". У нас он, кстати, известен плохо, а вот на родине он был сделан HBO как мальчуковая альтернатива "Сексу в большом городе", и хотя культовым не стал, но был весьма популярен.

Сериал придумал Марк Уолберг, и он как бы про его собственную карьеру, только если б он был красавчиком (главный герой – брюнет ирландско-итальянского типа с пронзительными голубыми глазами).

Показана карьера актера от первых крупных ролей до персонажа крупной комиксной франшизы ("Аквамена", который снимает Джеймс Кэмерон; помню, когда в прошлый раз смотрела, мысль была: Аквамен это ващекто). Потом падение в глубокую яму, потом он из нее вылезает и т.п. (Еще пишут, карьера Эдварда Нортона использовалась). Весь голливудский бэграунд про съемки. И, главное, про получение ролей и поиск сценариев. Весь бомонд в камео. Кухня, как это делается в Голливуде, показана весьма искусно.

Второстепенная линия – брат главного героя, актер-неудачник из телесериалов, которого играет натуральный брат красавчика Мэтта Диллона. Его неустанная борьба, взлеты и падения показывают, как барахтаются актеры низшего уровня. Играет круто, неск. номинаций на "Эмми".

Другой классный персонаж — агент, который жонглирует карьерами, сценариями и гонорарами, в исполнении Джереми Пивена, который в этой роли ядерная бомба по энергетике (3 раза "Эмми", 1 "Золотой глобус"). Сегодня таких белых боссов вовсю канселлят как раз (а Пивен списал персонажа с реального голливудского зубра). Пивена кстати тоже пытались, темпераментный видно козлина, но вроде пронесло его.

Вообще, очень интересно сейчас было смотреть, с той точки зрения, как изменился мир. Всего 10 лет прошло, совсем недавно, всю ту реальность помнишь. А там еще нету, например, не только metoo, но глобальной франшизы "Марвел". А когда там появляется персонаж как бы Харви Вайнштейн (его играет Мори Чайкин "Ниро Вульф" который), и в статье какой-то читаешь, что шоу-раннеры опасались этого персонажа вводить, но реальный Харви одобрил, как вышло — то теперь осознаешь, чем именно это могло бы кончиться для сериала, если б Харви разозлился. А тогда – ну, просто забавный перс.

Сериал наполнен сиськами фотомоделей (и не только, есть даже Саша Грей в роли самой себя), дорогими тачками, мотоциклами, вечеринками у бассейна, внезапным сексом, алкоголем и проч. атрибутами занимательного кино про красивую богатую жизнь мальчиков. Вместо туфлей Маноло Бланик понапихано много всякого дорогого.

Но сюжет при этом совсем про другое — про постоянные жизненные проблемы, провалы в карьере, поиски женщин — как просто для секса, так и той самой истинной любимой, и попытки их удержать или вернуть. Герои, как четыре мушкетера, постоянно в пике — то в яме, то на подъеме. И это хорошо, не переношу сериалы, где герои постоянно в какой-то заднице, что бы они ни делали (пример – "Сыны анархии").

Глобальный посыл сериала при этом вполне протестантский, не смотря на постоянный силикон в кадре: вкалывать — хорошо, сдаваться — плохо. друзей — не предавать никогда, любимая — одна единственная, наркотики — это очень плохо.