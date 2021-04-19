Мнение: Навального переводят ад?

Управление ФСИН по Владимирской области сообщило о переводе Навального из покровского ИК-2 в больничный стационар ИК-3 во Владимире. Решение о переводе Алексея из колонии в тюремную больницу «приняла комиссия врачей». Но при этом ФСИН утверждает, что «состояние Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт».

Не верю! Если бы состояние Алексея было «удовлетворительное», думаю, что его не стали бы вывозить из покровской ИК-2. Вопрос госпитализации любого арестанта решается не в колонии. И если бы состояние Навального было не критическим, его продолжали бы убивать в медчасти ИК-2.

У больницы, находящейся в ИК-3 – репутация ада. Побывавшие там рассказывают о пытках.

На официальном сайте ИК-3 меня удивило, что единственный специалист с медицинским образованием, к котрому можно попасть на личный прием – это врио начальника туберкулезной больницы № 1 МСЧ-33 ФСИН России Иван Геннадьевич Колотушкин.



отсюда

Это что же получается? Алексея Навального переводят в тюремную туберкулезную больницу? Чтобы окончательно добить его?

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