Как сочетать яркие цвета в весеннем гардеробе: пять уроков стиля от Хайди Клум

47-летняя Хайди Клум является сегодня одной из немногих голливудских знаменитостей, кто устал от нарядов в стиле “в чем проснулся, в том и вышел на улицу”. Супермодель категорично отказалась от спортивных костюмов и кроссовок и решила раскрасить свой повседневный гардероб яркими красками.

Недавно в Германии завершились съемки нового сезона телешоу “Топ-модель по-немецки”, ведущей которого она является. Поэтому Хайди смогла вернуться в солнечный Лос-Анджелес для работы в новом проекте – им стал очередной сезон передачи “Америка ищет таланты” (America’s Got Talent), коллегами по которому за столом жюри стали актриса София Вергара и комик Хоуи Мэндел. Зная это, папарацци ежедневно караулят любимицу у служебного входа съемочного павильона, и за последнюю неделю сняли целый лукбук яркого гардероба на весну и лето 2021 года.

Накануне днем Хайди продемонстрировала фотографам бохо-платье с ярким цветочным принтом в сочетании с кожаной сумкой цвета camel. А чтобы не утяжелять его массивными аксессуарами, дополнила его едва заметными сандалиями на низком ходу. Берите на заметку для вечернего променада во время отпуска в жаркой стране (когда откроют любимые направления).

В субботу у супруги Тома Каулитца явно было настроение одеться во что-то яркое, поэтому она воспользовалась трендом под названием “колорблок” – сочетание ярких контрастных оттенков в одном образе. На съемки она приехала в бирюзовых джинсах Gucci и топе цвета лаванды. Аккомпанементом им служили туфли на шпильке и мини-сумочка Chanel цвета электрик.

В пятницу после рабочей недели Хайди явно хотелось ворваться в бар, чтобы устроить там полный рок-н-ролл. Но ей снова пришлось ехать на съемки. И прямо в эпатажном наряде Клум приехала к точке назначения. На ней были кожаные БДСМ-брюки с откровенными разрезами на бедрах (Росс Геллер из “Друзей”, привет!), которые она “освежила” их базовой белой майкой. И кто скажет, что у нее есть взрослая дочь, которая за два месяца дебютировала и на обложке мирового глянца, и на модном дефиле?

В минувший понедельник, 12 апреля, супермодель, кажется, вдохновилась космической темой по случаю Дня космонавтики и облачилась в комбинезон астронавта, только очень модный. Клум сделала ставку на белоснежный total look и не прогадала: белый комбинезон с объемными накладными карманами в сочетании с белой сумкой-тоут, белыми ботильонами и солнцезащитными очками в белой оправе смотрелся идеально.

А днем ранее, в воскресенье, 11 апреля, Хайди разбавила базовый образ из белой майки и светло-голубых джинс “кислотным” зеленым пиджаком свободного кроя. Оставив те же сумку и ботильоны, она лишь добавила к наряду массивные серьги и круглые очки. А убранные волосы придали образу сторогости. Кстати, такой естественный блонд ей удалось сохранить даже во время длительного карантина. Как ей это удалось, смотрите здесь.