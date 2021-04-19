 

Мнение: Чехи покидают Москву

19.04.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выезд сотрудников посольства Чехии в России. Спешка обусловлена тем, что на сборы им дали 24 часа.
После высылки чешских дипломатов в посольстве останется всего лишь 5 человек. Фактически, речь идет о минимизации дипломатических отношений.
В Чехии назвали реакцию Москвы "более жесткой, чем ожидалось". Что тут сказать, приучили за последние годы к "зеркальности" и "симметричности". И эту "зеркальность" никто особо и не ценил. А как начали бить с перехлестом, так сразу начались неожиданности для уважаемых "партнеров".

Несмотря на нежелание посла США Салливана отбыть на консультации в Вашингтон, МИД РФ еще раз "рекомендовал" ему убраться "на консультации".
Пока что в посольстве США делают вид, что не понимают, что МИД РФ имеет ввиду под "актуальным предложением уехать на консультации".
По всей видимости, после еще 1-2 отказов "проконсультироваться" самостоятельно, могут и попросить, особенно если текущие тенденции сохранятся. Посол РФ возвращаться в Вашингтон пока не собирается.

PS. Боррель заявил, что РФ сосредоточила на границе с Украиной до 150 000 штыков и "это тревожит". Тут он даже превысил оценки самых упоротых украинских СМИ называвших цифры в 80 и 120 тыс. штыков. Тем не менее, новых санкций ЕС пока не планирует.
PS2. И внезапно. После ареста гражданина США за участие в заговоре с целью свержения и убийства Лукашенко, США остановили часть санкций против белорусских предприятий. 9 предприятиям Белоруссии до 3 июня разрешены финансовые операции. Это называется – стадия торга и "контроль ущерба".
PS3. Власти Праги требуют от правительства Чехии провести переговоры с РФ, чтобы отобрать у посольства РФ в Праге часть его территории, которую называть “оккупированной территорией”. Такими темпами может и до разрыва дип.отношений дойти.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / Мнение: Израиль, Красное море и Баб эль-Мандеб

27.03 / Волочкова показала пикантные фото с Джигурдой в день его 60-летия

03.04 / Головная боль: Журналист Кирилл Вышинский об отношении заключенных к Алексею Навальному

15.09 / Уровень коллективного иммунитета к SARS-Cov-2 варьируется в регионах от 6% до 50% – Роспотребнадзор

08.03 / Мнение: Кондитерская держава, есть ли такая партия и Россия догнала Белоруссию

16.03 / Ученые установили вероятную причину загадочной парализации людей

05.08 / Бейрут — новая Хиросима

29.10 / Мнение: Как Трамп стал «агентом Кремля»

26.02 / Россиянка два года жила с пластиковой палкой в мочевом пузыре

16.10 / В ЦАР высоко оценили подаренные Россией БРДМ-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика