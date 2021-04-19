Мнение: Чехи покидают Москву

Выезд сотрудников посольства Чехии в России. Спешка обусловлена тем, что на сборы им дали 24 часа.

После высылки чешских дипломатов в посольстве останется всего лишь 5 человек. Фактически, речь идет о минимизации дипломатических отношений.

В Чехии назвали реакцию Москвы "более жесткой, чем ожидалось". Что тут сказать, приучили за последние годы к "зеркальности" и "симметричности". И эту "зеркальность" никто особо и не ценил. А как начали бить с перехлестом, так сразу начались неожиданности для уважаемых "партнеров".

Несмотря на нежелание посла США Салливана отбыть на консультации в Вашингтон, МИД РФ еще раз "рекомендовал" ему убраться "на консультации".

Пока что в посольстве США делают вид, что не понимают, что МИД РФ имеет ввиду под "актуальным предложением уехать на консультации".

По всей видимости, после еще 1-2 отказов "проконсультироваться" самостоятельно, могут и попросить, особенно если текущие тенденции сохранятся. Посол РФ возвращаться в Вашингтон пока не собирается.

PS. Боррель заявил, что РФ сосредоточила на границе с Украиной до 150 000 штыков и "это тревожит". Тут он даже превысил оценки самых упоротых украинских СМИ называвших цифры в 80 и 120 тыс. штыков. Тем не менее, новых санкций ЕС пока не планирует.

PS2. И внезапно. После ареста гражданина США за участие в заговоре с целью свержения и убийства Лукашенко, США остановили часть санкций против белорусских предприятий. 9 предприятиям Белоруссии до 3 июня разрешены финансовые операции. Это называется – стадия торга и "контроль ущерба".

PS3. Власти Праги требуют от правительства Чехии провести переговоры с РФ, чтобы отобрать у посольства РФ в Праге часть его территории, которую называть “оккупированной территорией”. Такими темпами может и до разрыва дип.отношений дойти.

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