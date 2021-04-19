Директору “Донкорп Украина”, экс-бойцу батальона “Донбасс” сообщили о подозрении по делу “ЧВК Семенченко”

Ветерана АТО, бывшего бойца батальона “Донбасс” Ружицкого (позывной Тезка) подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании. По версии следствия, он был членом ЧВК, в создании которой СБУ подозревает бывшего народного депутата Семена Семенченко. Ружицкий также был непосредственным руководителем компании “Донкорп Украина”, в структуре которой предположительно вели незаконную деятельность.

В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о круглосуточном домашнем аресте.

Сам Ружицкий в комментарии hromadske заявил, что компания занималась только охранной деятельностью, на что у нее была официальная лицензия.

“Таких фирм тысячи. По моему мнению, сейчас страну готовят к определенному “сливу” и закрывают тех, кто первым пошел на войну, кто может сопротивляться”, – считает он.

Контекст:Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный в СМИ как “внештатный агент” НАБУ.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога. Оба обвинения отрицают.

Суд отправил под домашний арест еще четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова (позывной Хаммер), Игоря Орленко (позывной Соболь), Сергея Акимовича (позывной Аким), и бывшего командира батальона Анатолия Виногродского (позывной Гал). Еще одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозреваемым является также фигурант старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрей Рогоза.

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