 

Жителя Мариуполя приговорили за наемничество в ЧВК “Вагнер”

19.04.2021, 19:52, Новости дня
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По версии следствия, летом 2015 года мужчина вступил в ряды пророссийских боевиков “ДНР”, где служил водителем грузовика в одном из подразделений. В мае 2016 года Селезнев вернулся в Мариуполь, рассчитывая, что правоохранителям не известно о его деятельности на оккупированной территории.

“Несколько лет спустя, в ноябре 2019 года, он стал переписываться “ВКонтакте” с известным ему боевиком “ДНР” и в течение двух месяцев регулярно передавал ему информацию о размещении украинских вооруженных сил в Мариуполе. А в декабре написал две вступительные записки: о сотрудничестве с российской ФСБ и о принятии его в состав ЧВК “Вагнер”. Документы он передал тому же собеседнику “ВКонтакте”, который  оказался сотрудником ФСБ”, – отметило издание.

Следствие установило, что Селезнев переслал фото въездов и выездов с территории размещения подразделения Нацгвардии “Азов” и мест, где установлены камеры видеонаблюдения; фото транспортировки вооружения и колонн украинских войск. Он также фотографировал места скопления и отдыха в Мариуполе военнослужащих Нацгвардии, высылал информацию о ремонте техники на территории завода изоляционных материалов. За задания мужчина получал 2 тыс. грн.

Правоохранители установили, что мужчина согласился по заданию РФ совершить взрывы в Мариуполе. В конце января он получил взрывное устройство, перенес взрывчатку в машину, после этого его задержали сотрудники СБУ.

Селезнев сотрудничал со следствием и заявил в суде, что раскаивается. Его приговорили по совокупности обвинения к шести годам лишения свободы без конфискации имущества. Он заплатит 16 тыс. грн за судебные экспертизы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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