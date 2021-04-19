В Киеве закрыли пять заведений, которые работали во время локдауна – КГГА

Госпродпотребслужба, сотрудники департамента муниципальной безопасности КГГА и полиция проверили 40 заведений, пять из них закрыли. Речь, по словам Поворозника, идет о ресторане-караоке LEO, ресторанах Just Cafe и “Стейкхаус”, а также о ночных клубах Fifty club и Sparks.

“На основании выявленных нарушений в отношении руководителей учреждений составлено три административных протокола, а в отношении посетителей заведений – 67”, – сообщил он.

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Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили у 1,95 млн случаев коронавируса, умерло 40 тыс. пациентов, выздоровело – почти 1,5 млн.

В Киеве подтверждено 185 339 случаев коронавируса, умер 4221 человек, выздоровело 115 592 пациента. Город находится в “красной” зоне.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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