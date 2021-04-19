 

В Киеве закрыли пять заведений, которые работали во время локдауна – КГГА

19.04.2021, 19:52, Новости дня
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Госпродпотребслужба, сотрудники департамента муниципальной безопасности КГГА и полиция проверили 40 заведений, пять из них закрыли. Речь, по словам Поворозника, идет о ресторане-караоке LEO, ресторанах Just Cafe и “Стейкхаус”, а также о ночных клубах Fifty club и Sparks.

“На основании выявленных нарушений в отношении руководителей учреждений составлено три административных протокола, а в отношении посетителей заведений – 67”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/3871729442892900

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили у 1,95 млн случаев коронавируса, умерло 40 тыс. пациентов, выздоровело – почти 1,5 млн.
В Киеве подтверждено 185 339 случаев коронавируса, умер 4221 человек, выздоровело 115 592 пациента. Город находится в “красной” зоне.
В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.
С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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