Мнение: Процент военных побед России, двойные стандарты Чехии и зарплаты космонавтов

1. Россия выиграла 100% военных конфликтов в XXI веке, без единой ничьи или поражения. При этом удалось обойтись без крупных военных потерь. Верховный главнокомандующий Владимир Путин – это первый со времён Суворова крупный русский полководец, добившийся столь впечатляющих результатов:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-voin-rossiia-vyigrala-i-proigrala-za-vsiu-istoriiu-6079e677298124331e7812d8

Конечно, приведённая статистика по войнам за всю историю не может не вызывать споры: далеко не всегда очевидно, что именно следует считать отдельным конфликтом, что победой, а что поражением. К примеру, войну 1905 года в определённых кругах нашего общества считают проигрышной несмотря даже на то, что в Японии по её итогам начались чуть ли не народные протесты из-за заключения явно невыгодного для страны мира.

В любом случае, данных вполне достаточно для того, чтобы сделать осторожный вывод: в эпоху раздробленности количество конфликтов растёт, а процент побед резко падает. Напротив, в эпоху государственного единства войн становится меньше, а побед больше.

2. Недавние обвинения Чехии в адрес России носят откровенно конспирологический характер. Однако даже если поверить им, то неизбежно возникает мысль о плохо прикрытых двойных стандартах. Вот что пишет блогер genby:

https://genby.livejournal.com/918182.html

Вчера, чехи подтвердили высокую репутацию Петрова и Боширова. Оказывается, взорвали склады именно они. Взрывы во Врбетицах начались 16 октября 2014 года. взорвался склад номер №1. Склад №12 взорвался 3 декабря. На складах взорвались десятки тонн боеприпасов для боевиков Сирии. Урон составил сотни миллионов крон.<…>

Чехи, не капельки не стесняясь, рассказывают что на складах лежали боеприпасы из США, собранные для болгарского торговца оружием Гебрева, позже якобы отравленного “Новичком”. Исключительно в качестве поддержки повстанцев в Сирии. Но нехорошие люди Петров и Боширов помешали данному мероприятию. Виктор Бут, сидящий в американской тюрьме только за изъявление желания (мыслепреступление) поставить оружие колумбийским повстанцам, нервно ворочается на нарах. А отравленный в феврале 2015 года болгарский оружейный барон Гебрев оказывается невинно пострадавшим от рук русских отравителей.

И снова поражают двойные стандарты. Несколько дней назад, смотрел сериал “Ночной администратор” по роману Джона Ле Карре “Ночной Портье”. Там сотрудник британской разведки боролся с оружейным бароном в исполнении Хью Лори, с целью прекратить поставки оружия в Сирию для убийства сирийских детей. Сотрудник британкой разведки убил несколько подручных барона, переспал и перевербовал его жену и любовницу, отобрал у него 300 млн долларов, напоследок в Египте взорвал кучу оружия поставляемого в Сирию и посадил его в египетскую тюрьму. В результате их воображаемый разведчик – молодец и правильный парень. Когда то же самое в реальности делают Мишкин и Чепига – взрывают склады с оружием в Чехии, пытаются убить болгарского оружейного барона поставляющего оружия в Сирию для убийства сирийских детей, – то они враги прогресивного человечества. То что британцы героически творят в выдуманном мире (спасают несчастных сирийских детей), делают русские в реальности. Потом британцы берут русский подвиг и сочиняют его для британской разведки, а чуть позже травят Скрипаля с целью повесить отравление на Чепигу и Мишкина.

Самое удивительное, что санкции Чепиге и Мишкину объявили за риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки, то есть за то, с чем они боролись в Злине и Софии.

3. Наши космонавты добились значительного увеличения своих доходов:

https://lenta.ru/news/2021/04/15/kosmos/

Зарплата российских космонавтов увеличится минимум на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Решение президента России о значительном повышении средней заработной платы космонавтов прокомментировал первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников. По его словам, кандидаты в космонавты будут получать на 70 процентов больше, чем ранее, — около 300 тысяч рублей. «Для тех, кто летал, повышение на 50 процентов — их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем», — отметил Овчинников.

При этом зарплаты российских космонавтов пока все равно практически в два раза ниже, чем у их коллег из США и Европы. Представитель «Роскосмоса» заявил, что астронавты НАСА в среднем получают около 8-9 тысяч долларов, астронавты Европейского космического агентства — 7-8 тысяч долларов.

Между тем, как мы недавно обсуждали, с учётом паритета покупательной способности и низких налогов, зарплаты российских космонавтов и ранее были сравнимы или даже выше, чем зарплаты астронавтов:

https://olegmakarenko.ru/2078207.html

Что ж, можно только порадоваться за наших орбитальных работников. Опять же, это важно и в плане пиара – теперь наши космонавты фактически становятся богаче западных (если, конечно, они будут тратить свои денежки дома в России).