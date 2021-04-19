 

В TikTok появился уникальный влог о путешествиях по Подмосковью

19.04.2021, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В популярной социальной сети TikTok появился уникальный влог о путешествиях по Московской области. Он получил название navyhod.

Авторы влога в простой и доступной форме рассказывают о лучших достопримечательностях Подмосковья и о том, как интересно и с пользой провести выходные в регионе. В частности, пользователям расскажут о том, как побывать в Лондоне, не выезжая из России и как совместить незабываемый гастрономический тур и насыщенную культурную программу, передаёт сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз: имя и первое фото малыша

22.07 / Мнение: Руки прочь от Дегтярева, Хабаровск. Отца 4 детей и “эпатажные” законопроекты он продвигал не зря

06.04 / Как выбраться из долговой ямы? Названы три способа

22.01 / Ученые: Холод в квартире в зимнее время способствует жиросжиганию

24.02 / В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку

12.10 / Мнение: Заложники

24.11 / Мнение: Страна-квартироколонка, искусственные яйца и вредный Новый Год

03.11 / Связь тела и души после смерти

23.02 / Мнение: Антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом

19.02 / Певец Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика