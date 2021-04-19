В TikTok появился уникальный влог о путешествиях по Подмосковью

В популярной социальной сети TikTok появился уникальный влог о путешествиях по Московской области. Он получил название navyhod.

Авторы влога в простой и доступной форме рассказывают о лучших достопримечательностях Подмосковья и о том, как интересно и с пользой провести выходные в регионе. В частности, пользователям расскажут о том, как побывать в Лондоне, не выезжая из России и как совместить незабываемый гастрономический тур и насыщенную культурную программу, передаёт сайт “Подмосковье сегодня”.