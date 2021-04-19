 

Собянин: Доброжелательность является главным принципом развития соцсферы в Москве

19.04.2021, 19:48, Разное
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Сергей Собянин считает, что все системы должны становиться более человечными и клиенториентированными. Развитие социальной сферы
приведет к регулярной обратной связь с гражданами, которые оценивают качество работы государственных органов, отметил градоначальник.

Например, эти стандарты внедрены в МФЦ “Мои документы”. В этих офисах населению не только оказывают услуги, но и помогают выйти из трудной жизненной ситуации. Также мэр Москвы отметил качественную работу здравоохранения. “Оно же сегодня не само по себе работает, оно в окружении коммерческих клиник работает, федеральных, межрегиональные услуги оказываются медицинские”, – добавил Собянин.

В столице работа в социальной сфере построена таким образом, что во внимании всегда находится человек со своими запросами и проблемами, а не утомляющая всех бюрократия. Так, для экономии времени граждан все больше городских услуг предоставляется онлайн. Сейчас на официальном сайте мэра Москвы доступно более 380 электронных сервисов.

Говоря об онлайн-услугах в сфере образования, стоит напомнить о существовании электронной медицинской карты. С ее помощью можно получить информацию о приеме врачей, рецептах, результатах исследований и анализах. Посещать поликлинику не нужно.



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