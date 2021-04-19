 

Петербуржцы заявили об отсутствии претензий к качеству школьного питания «КСП Красносельский»

19.04.2021, 19:42, Разное
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Из-за конфликта петербургского Роспотребнадзора с «КСП Красносельский»и последовавшего за этим закрытия комбината генеральный директор предприятия Ростислав Савинов был вынужден созвать пресс-конференцию. Он рассказал, что несмотря на отсутствие серьезных нарушений в работе, санитарное ведомство продолжает настаивать на блокировке деятельности предприятия.
Об отсутствии претензий к поставщику питания, в том числе к качеству пищи, заявили и родители учеников, из обслуживаемых комбинатом школ. Мамы и папы подключились к пресс-конференции по телефону.

Напомним, деятельность КСП «Красносельский» с 14 апреля была приостановлена по решению Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В санитарном ведомстве отмечали, что они опираются на результаты проведенной проверки.

Руководство предприятия расценило проверку как «рейдерский захват».

Кроме того, 15 апреля стало известно, что Красносельский районный суд возвратил протокол Роспотребнадзора составленный на «КСП Красносельский» об административном правонарушении, так как он был заполнен неправомочным лицом.

«Судьей вынесено определение о возвращении протокола об АП и других материалов дела в организацию, должностному лицу … в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами», – говорится на сайте суда.



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