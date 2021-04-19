“Было очень нелегко”: Настасья Самбурская рассказала о восстановлении после COVID-19

Популярная актриса и певица Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о нюансах своего восстановления после перенесенного в прошлом году COVID-19. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

На опубликованном в личном микроблоге фотоснимке телезвезда позирует перед фотокамерой в легком домашнем халате серого цвета и с минимальным макияжем на лице. Фоном снимка стал интерьер аскетически оформленной комнаты, по типажу напоминающей лечебную палату санатория. Фото красотка сопроводила откровениями, в которых призналась, что нарочно ранее не тревожила фанатов перипетиями своего лечения от ковида. Выяснилось, что отказ в свое время от госпитализации сам по себе не вызвал серьезных болезненных ощущений у хозяйки аккаунта – она просто отлежалась дома в постели. Однако, как оказалось, радость была преждевременной: “Осложнения чуть не довели меня до самых трагичных последствий. Просто весь организм начал давать сбои. Мне было очень нелегко”. Пройдя несколько локальных курсов лечения, Настасья Самбурская приняла решение уделить время основательному отдыху, а потому обратилась к услугам оздоровительной спецклиники, название которой она, к слову, упомянула в посте. “Большое количество процедур, внимательный персонал, правильное питание, очистка организма, уединение, прогулки, шикарный вид из окна, почти полный чек-ап организма – и вот я снова в строю, чтобы продолжать свою бурную деятельность!” – оптимистично резюмировала артистка.

Стоит отметить, что некоторые фолловеры не преминули возможностью в комментариях похвалить старую “советскую” систему оздоровления в санаториях, которая своими профильными процедурами намного быстрее обеспечивала восстановление от болезней организма людей, чем нынешнее, весьма популярное у селебрити, “валяние” на пляжах экзотических Мальдив. Большинство же поклонников пожелали любимице скорейшего полного выздоровления и очень попросили её впредь более внимательно относиться к своему здоровью. За день публикация набрала порядка 40 тысяч “лайков”.