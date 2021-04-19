“Могу похвастаться”: Певица Ханна ответила на вопросы о своей беременности

Популярная певица Анна Иванова, выступающая под сценическим псевдонимом Ханна, недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась новостями о своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость развеяла сомнения в вопросах о своей беременности.

Отправной точкой комментария красотки стал тот факт, что в последние месяцы подписчики стали все чаще обращать внимание на визуально округляющийся живот исполнительницы. Это, по мнению фанатов, явно свидетельствует об ожидании Ханной второго ребенка, ведь звезда сцены уже воспитывает двухгодовалую дочь Адриану. Однако певица пояснила журналистам, что она и её муж, генеральный директор Black Star Павел Курьянов пока не планируют пополнение семейства в ближайшем будущем. Красавица призналась, что желание иметь второго малыша у неё, разумеется, есть, однако о такой перспективе она подумает позже.



Что же касается “округлившегося” живота, то певица не стесняется своей неидеальности. “Он у всех есть! При этом могу похвастаться прессом. мне кажется, у каждой девушки должен быть животик. Это абсолютно нормально. Девушка без животика – это какой-нибудь суперспортсмен, бодибилдер, к коим я не отношусь”, – уверенно резюмировала Ханна.

Источник: www.starhit.ru