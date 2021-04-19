 

Мнение: Миллиардера век недолог

19.04.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Борец за права бедняков на яхте с Рыбкой

Цитирую с телеграм-канала База – уж очень умильно:

“Один день из жизни Олега Дерипаски.
Сегодня, в телеграм-канале миллиардера появился пост, посвященный уровню бедности в России.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят».

Через несколько часов текст поста был отредактирован, теперь там написано следующее:

«Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью». (конец цитаты)

Тут как бы охренительно всё: и такая вот, абсолютно советская по духу, цензура телеграм (!) – канала (только вместо ссылок на Ленина – ссылки на Путина); и то, что канал в Телеграме (то есть на площадке, предназначенной как бы для инсургентов) принадлежит одному из богатейших людей РФ – как бы намекая, что олигарх у нас сам – карбонарий; и то, что богатей-олигарх выражает заботу о том, что в стране слишком много бедных (хотя под полмиллиона этих бедных работают за скудную зарплату на его же российских предприятиях); и то, что он вдруг пугается что-то говорить прямо и переписывает текст так, чтобы он звучал привычной белибердой…


Джоан Роулинг, потерпевшая от трансгендеров

Чем-то мне все это напомнило недавний случай с такой же долларовой миллиардершей Джоан Роулинг этим летом, которая сначала написала (правда, в Твиттере) что-то о трансгендерах неполиткорректное – а потом тоже долго извинялась и говорила, что ее неправильно поняли…

Что ж за мир такой – даже миллиардеры ведут себя как обычные шавки, слова не могут произнести, чтобы боязливо не оглядываться по сторонам – вдруг прилетит по кумполу?!

Был один человек, который писал, что хотел. И тот – Трамп…


Трамп. Просто Трамп.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Диетолог Пугачёва рассказала, что можно есть на ночь

10.09 / Нюша, Зара, Виктория Дайнеко и другие гости показа anastasiAZadorina

11.01 / Приехавшие в клуб на ковидную вечеринку москвичи были оштрафованы выпивавшими там сотрудниками полиции

03.01 / Мнение: О деликатной проблеме России

18.02 / Мнение: «Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»

08.04 / Диетологи назвали самые необходимые весной фрукты

29.11 / Мнение: Жванецкий: веселит и бесит

12.11 / «Феномен актрисы»: Съемки со сломанной ногой, рукоделие и природная худоба Людмилы Гурченко

03.11 / Названы главные проблемы российского здравоохранения в борьбе с пандемией

18.04 / Нутрициолог рассказала о главных признаках дефицита железа в человеческом организме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика