Мнение: Миллиардера век недолог



Борец за права бедняков на яхте с Рыбкой

Цитирую с телеграм-канала База – уж очень умильно:

“Один день из жизни Олега Дерипаски.

Сегодня, в телеграм-канале миллиардера появился пост, посвященный уровню бедности в России.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят».

Через несколько часов текст поста был отредактирован, теперь там написано следующее:

«Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью». (конец цитаты)

Тут как бы охренительно всё: и такая вот, абсолютно советская по духу, цензура телеграм (!) – канала (только вместо ссылок на Ленина – ссылки на Путина); и то, что канал в Телеграме (то есть на площадке, предназначенной как бы для инсургентов) принадлежит одному из богатейших людей РФ – как бы намекая, что олигарх у нас сам – карбонарий; и то, что богатей-олигарх выражает заботу о том, что в стране слишком много бедных (хотя под полмиллиона этих бедных работают за скудную зарплату на его же российских предприятиях); и то, что он вдруг пугается что-то говорить прямо и переписывает текст так, чтобы он звучал привычной белибердой…



Джоан Роулинг, потерпевшая от трансгендеров

Чем-то мне все это напомнило недавний случай с такой же долларовой миллиардершей Джоан Роулинг этим летом, которая сначала написала (правда, в Твиттере) что-то о трансгендерах неполиткорректное – а потом тоже долго извинялась и говорила, что ее неправильно поняли…

Что ж за мир такой – даже миллиардеры ведут себя как обычные шавки, слова не могут произнести, чтобы боязливо не оглядываться по сторонам – вдруг прилетит по кумполу?!

Был один человек, который писал, что хотел. И тот – Трамп…



Трамп. Просто Трамп.