 

Мнение: Все решится в среду, или после дождичка в четверг?

19.04.2021, 19:32, Разное
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Не дожидаясь конечной цели подписных сборов, руководители Фонда за рубежом объявили о незапланированной прогулке в среду.

Причина: один из бывших сторонников ФБК сдал все карты.Слив базы данных, что называется, убыстрил приготовления к активной фазе. Готовы сторонники или нет — это уже не важно: духовный лидер чахнет в темнице, ему нужна помощь!

Отправим в жерло пенитенциарной системы самых радикальных и пассионарных противников истеблишмента — а там, глядишь, система подавится и изрыгнет несправедливо обвиненного!

Поперхнется или нет? Или нужны еще четверговые сборы?

Источник: Достало



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