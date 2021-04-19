 

Петербургу могут дать дополнительные матчи на ЧЕ по футболу

19.04.2021, 19:16, Новости дня
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Принимающие игры чемпионата Европы по футболу города, которые подтвердили готовность проводить встречи как минимум с 50% заполняемостью трибун, могут получить дополнительные матчи, сообщил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«УЕФА рассматривает различные варианты. Города, которые подтвердили наличие 50% зрителей и больше, вполне логично, что могут рассматриваться в качестве городов, которые получат дополнительные матчи. Но официального обращения и официального отказа от городов не было, поэтому говорить преждевременно», – передает слова Сорокина РИА «Новости».

Ранее Санкт-Петербург подтвердил готовность заполнять трибуны на матчах ЧЕ как минимум на 50%.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. На данный момент УЕФА не получил подтверждения допуска зрителей на трибуны только от властей Бильбао, Мюнхена и Дублина, которые рискуют потерять право проведения матчей чемпионата.



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