Видео: Россиян хотят лишить шенгенских виз

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС − заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это расширяет границы обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. Мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом.

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Дмитрий Бавырин