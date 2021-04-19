 

Видео: Россиян хотят лишить шенгенских виз

19.04.2021, 19:16, Новости дня
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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС − заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это расширяет границы обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. Мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом.

Теги: 

Россия и Запад
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Евросоюз
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Чехия
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Шенген
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Дмитрий Бавырин



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